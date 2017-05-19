Решение о повышении зарплаты рабочим АВТОВАЗа может быть принято уже сегодня, передает Сититраффик.
На заседании согласительной комиссии предприятия будет рассмотрен вопрос о повышении тарифных ставок и окладов.
Ранее профсоюзный комитет обратился к администрации завода с предложением начать переговоры по повышению тарифных ставок и окладов работникам завода. Это связано с установлением прожиточного минимума для трудоспособного населения за 1 квартал 2017 года в Самарской области, а также соответствует коллективному договором. Соответствующее предложение профсоюзный комитет направил вице-президенту по персоналу и социальной политике ПАО "АВТОВАЗ" Дмитрию Михаленко.
Как сообщил на оперативном профсоюзном совещании 18 мая заведующий отделом по социально-экономическим вопросам профкома ППО Сергей Ангелов, администрацией предложение принято. Вопрос о повышении тарифных ставок и окладов работникам завода внесен в повестку заседания согласительной комиссии ПАО "АВТОВАЗ", которое состоится 19 мая.
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