Инициативу, выдвинутую региональным правительством, поддержала сразу в двух чтениях губернская дума. Изменения вступят в силу с 1 марта. Они предполагают приостановление выплат ЕДВ пенсионерам, которые получают 19,5 тыс. руб. ежемесячно (это 250% от прожиточного минимума) и в случае продолжения ими трудовой деятельности. Поправки коснутся 38% льготополучателей. Для всех остальных размер ЕДВ увеличится до 817 и 1119 рублей в зависимости от категории льготы.

В кабмине отметили, что поддержку решено предоставлять по принципам адресности и нуждаемости. Изменения позволят оптимизировать бюджетные расходы. Экономия составит около 700 млн рублей. Средства планируют направить на поддержку малообеспеченных и многодетных семей.

И. о. министра социально-демографической и семейной политики Олег Рубежанский подчеркнул, что работающие пенсионеры не лишаются ЕДВ, эти выплаты лишь приостанавливаются. И в случае увольнения с работы пенсионеры их смогут получать.