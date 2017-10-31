Речь идет о тех, чья пенсия меньше 13,5 тысяч рублей. Такое решение приняли в областном правительстве. Как рассказал глава региона Дмитрий Азаров, всю систему мер социальной поддержки на территории Самарской области будут выстраивать заново для того, чтобы она дошла до тех людей, кто в первую очередь в ней нуждается.
В данном случае это ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, граждане, приравненным к ветеранам труда, реабилитированные лицам и те, кто признан пострадавшим от политических репрессий. Дмитрий Азаров добавил, что новую выплату они начнут получать уже с ноября.
Перечисление будет осуществляться ежемесячно через отделения связи либо на счета получателей.
Об этом сообщил глава Министерства спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
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