Речь идет о тех, чья пенсия меньше 13,5 тысяч рублей. Такое решение приняли в областном правительстве. Как рассказал глава региона Дмитрий Азаров, всю систему мер социальной поддержки на территории Самарской области будут выстраивать заново для того, чтобы она дошла до тех людей, кто в первую очередь в ней нуждается.

В данном случае это ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, граждане, приравненным к ветеранам труда, реабилитированные лицам и те, кто признан пострадавшим от политических репрессий. Дмитрий Азаров добавил, что новую выплату они начнут получать уже с ноября.

Перечисление будет осуществляться ежемесячно через отделения связи либо на счета получателей.