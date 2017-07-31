На возникшие проблемы жаловались клиенты в разных регионах страны. Недоступными для пользователей оказались операции с пластиковыми картами и система Сбербанк-онлайн.
В Сбербанке признали наличие сбоя, однако не назвали его причину. Сейчас, — говорят в банке, — все временные неполадки устранены. Обслуживание ведется в обычном режиме. Организация принесла извинения клиентам за доставленные неудобства.
Предыдущий сбой в Сбербанке произошел в начале июня, когда трудности в проведении операций с помощью банковских карт наблюдались в течение сорока минут. По информации банка, июньский инцидент затронул менее 10% операций с использованием пластиковых карт.
Источник Эхо Москвы
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