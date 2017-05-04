Сбой произошёл накануне. В WhatsApp не сообщают о причинах, отмечает ТАСС.

WhatsApp - приложение для смартфонов, которое позволяет обмениваться фотографиями, текстовыми, аудио- и видео-сообщениями. Им пользуется более миллиарда человек по всему миру.