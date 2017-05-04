Сбой произошёл накануне. В WhatsApp не сообщают о причинах, отмечает ТАСС.
WhatsApp - приложение для смартфонов, которое позволяет обмениваться фотографиями, текстовыми, аудио- и видео-сообщениями. Им пользуется более миллиарда человек по всему миру.
Источник Маяк
В городе пройдут военный парад, "Бессмертный полк", авиашоу и 4 салюта...
В воскресенье филармония приглашает горожан на музыкально-литературную композицию...
По данным полиции, никто не пострадал...
Будет организовано сразу 3 шествия...
К работам планируется приступить с 15 мая...
Для удобства горожан городская администрация решила вопрос с транспортом...
С 15 часов праздничная атмосфера будет царить на площадке у памятника Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Д.М. Карбышеву...