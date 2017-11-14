Подготовительное отделение открыло двери для первых студентов из Вьетнама, Индонезии, Алжира. А в скором времени к группе присоединятся и выходцы из Египта.
Основная задача курса - подготовка иностранных учащихся, не владеющих русским языком, к дальнейшему получению высшего и послевузовского профессионального образования.
Как отметили в вузе, приехавшие в Тольятти студенты - достаточно способные. Каждый из них, помимо родного языка, владеет одним-двумя иностранными. Занятия рассчитаны на год. Иностранцы освоят русский язык, экономику, географию, историю Росси и другие дисциплины.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба FIFA
Среди них ребенок, сообщили в ГИБДД города
Сегодня примерно 8:30 в дежурную часть полиции поступило сообщение от руководства фирмы,занимающейся переработкой вторичного сырья
С 1 января будущего года в России хотят запретить перевозить детей на транспорте, которому уже исполнилось 10 лет
Накануне из столицы нашей страны с международного фестиваля-конкурса «Огни большого города» вернулись участники вокальной студии "Феерия" из ДКиТ
Самарской футбольной команде предоставят 200 миллионов рублей
В предстоящие двое суток на территории Поволжья в ночные и дневные часы будут преобладать положительные температуры воздуха