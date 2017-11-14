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14 ноября 2017
11:49:00

ПВГУС в Тольятти начал обучать иностранных граждан

Подготовительное  отделение открыло двери для первых студентов из Вьетнама, Индонезии, Алжира. А в скором времени к группе присоединятся и выходцы из Египта.

Основная задача курса - подготовка иностранных учащихся, не владеющих русским языком, к дальнейшему получению высшего и послевузовского профессионального образования.  

Как отметили в вузе, приехавшие в Тольятти студенты - достаточно способные. Каждый из них, помимо родного языка, владеет одним-двумя иностранными. Занятия рассчитаны на год. Иностранцы освоят русский язык, экономику, географию, историю Росси и другие дисциплины.




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