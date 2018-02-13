В воскресенье, 18 февраля в 12.00 в вузе ждут учащихся выпускных классов школ, студентов колледжей, а также их родителей.

Организаторы уверяют, что этот День открытых дверей станет особенным. Готовится большой праздник с обилием событий, среди которых масленичные гуляния, мастер-класс «Сувениры и аксессуары», презентация-дегустация «Традиции питания народов мира в сфере туризма и гостеприимства», мастер-класс «Зигзаг 1», квест-игра «Креативный бухгалтер», круглый стол «Актуальные проблемы внешнеэкономической деятельности и таможенного дела», мастер-класс «Секреты денег», мастер-классы: «FashionStart», «Автостарт», «ДЖИП-старт», «#инфоSTART», интеллектуальная игра «Умники и умницы».

Ребят ждут консультации по подготовительным курсам, по условиям поступления и обучения в вузе, презентация программ, выступления коллективов творческих студий университета.

Кроме этого, будущим студентам и их родителям будет предоставлена отличная возможность пообщаться с профессорско-преподавательским составом университета сервиса, задать интересующие их вопросы, познакомиться с перспективами трудоустройства в городе и регионе.

Фото: ПВГУС