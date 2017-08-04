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04 августа 2017
11:45:55

Путин заявил, что подумает, баллотироваться ли на выборах-2018

Владимир Путин заявил, что подумает о своем участии в следующих президентских выборах.
 
Как передает РИА Новости, во время совещания по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в Республике Бурятии и Иркутской области перед президентом по видеосвязи выступил один из пострадавших жителей.

"У нас к вам просьба — когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост", — обратился он к главе государства.

"Хорошо, я подумаю, спасибо", — ответил Путин.

Ранее в партии "Единая Россия" заявили, что поддержат Путина на президентских выборах.

Сам глава государства не раз заявлял, что еще не решил, будет ли баллотироваться на новый срок. При этом он подчеркивал, что сделает все, чтобы "избирательная кампания прошла в строгом соответствии с Конституцией".

Выборы президента России состоятся в 2018 году. О планах баллотироваться уже заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Партия "Яблоко" решила выдвинуть своим кандидатом Григория Явлинского. В "Справедливой России" пообещали выдвинуть претендента на партийном съезде осенью.

 




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