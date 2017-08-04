"У нас к вам просьба — когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост", — обратился он к главе государства.
"Хорошо, я подумаю, спасибо", — ответил Путин.
Сам глава государства не раз заявлял, что еще не решил, будет ли баллотироваться на новый срок. При этом он подчеркивал, что сделает все, чтобы "избирательная кампания прошла в строгом соответствии с Конституцией".
Выборы президента России состоятся в 2018 году. О планах баллотироваться уже заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Партия "Яблоко" решила выдвинуть своим кандидатом Григория Явлинского. В "Справедливой России" пообещали выдвинуть претендента на партийном съезде осенью.
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