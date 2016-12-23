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23 декабря 2016
09:49:50

Путин проведет сегодня ежегодную большую пресс-конференцию

Ежегодную большую пресс-конференцию проведет сегодня Владимир Путин. Декабрьская встреча с журналистами стала уже традицией. Это одно из двух мероприятий в году, когда президент отвечает на вопросы. Весной их задают простые россияне во время  «Прямой линии». В конце года - это делают сотрудники российских и зарубежных СМИ - всего аккредитацию получили около полутора тысяч человек.

Самыми ожидаемыми темами станут экономика и социальная сфера, сирийский конфликт и итоги выборов в США. Такой прогноз на днях сделал пресс-секретарь главы государства. Дмитрий Песков заявил, что в подготовке таких крупных мероприятий участвуют все министерства и ведомства. Все они представляют Путину справки и аналитические материалы.

Напомним, пресс-конференция должна была состояться накануне,  однако ее перенесли по решению президента: Владимир Путин  посчитал невозможным  проводить  мероприятие  в  день  похорон погибшего в Турции посла России  Андрея Карлова. Начало пресс-конференции сегодня в полдень по Москве.

Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия", "Россия-24" и "Первый канал".

Источник Маяк




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