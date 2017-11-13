Владимир Путин может заявить о своём участии в выборах 2018 года после назначения старта президентской кампании Советом Федерации. Планируется, что верхняя палата это сделает в период с 7 по 17 декабря, передает РБК.

Между тем, политолог Евгений Минченко заявил НСН , что предвыборная кампания Путина фактически стартовала летом, несмотря на то, что официально об участии действующего президента России в выборах до сих пор не объявлено.

«Путин по факту уже ведёт активную избирательную кампанию как минимум с момента Прямой линии с населением, которая прошла летом этого года. Формальное выдвижение ему ничего не добавит и не прибавит. Там чисто технический момент – самовыдвижение или от партии. А так, любой кандидат от правящей партии заинтересован в том, чтобы максимально оттягивать момент своего выдвижения. Собственно, Путин это делает, и делает абсолютно правильно», - рассказал политолог.

Голосование за будущего президента пройдёт в марте 2018 года.