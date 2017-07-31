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31 июля 2017
10:59:07

Путешествие налегке станет дешевле

Авиакомпаниям разрешили продавать невозвратные билеты без обязательного багажа. Такой закон подписал президент Владимир Путин, в силу он вступит через 60 дней со дня опубликования.

Норма сделает полет дешевле для пассажиров, предпочитающих путешествовать налегке. Ручную кладь можно будет перевозить бесплатно даже при невозвратных билетах.

Владельцы возвратных талонов смогут провозить багаж бесплатно — если его вес не превысит установленные нормы.




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