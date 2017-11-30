В 2018 году в соответствии с распоряжением Рособрнадзора они перейдут на использование технологии печати контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирования экзаменационных материалов сразу после проведения экзамена. В Минобрнауки губернии уже закупили 89 лазерных принтеров, 89 сканеров и 243 портативных компьютера.

Техинку доставят в пункты в декабре этого года. Средства – почти 20,5 миллионов рублей - предоставил федеральный бюджет, еще 6 с лишним миллионов добавила региональная казна. Они также пойдут на разработку учебных программ и повышение квалификации технических специалистов.