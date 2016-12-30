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30 декабря 2016
13:28:56

Пугая молотком женщину, тольяттинец пытался отнять у нее деньги

Из материалов уголовного дела следует, что инцидент произошел в доме на улице Дворцовая в поселке Поволжский. По версии полицейских, ранее судимый за кражу местный житель 1970 года рождения ночью проник в дом 52-летней женщины. Мужчина подозревается в том, что под угрозой молотка пытался похитить у потерпевшей деньги.

Хозяйке жилища удалось закрыться в соседней комнате и по сотовому телефону сообщить о происходящем в полицию. Услышав это, нападавший скрылся.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции определили приметы нападавшего и изъяли необходимые улики. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личность и место нахождения предполагаемого злоумышленника.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции № 23 Управления МВД России по г. Тольятти для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», возбуждено уголовное дело.

Предполагаемое орудие преступления изъято и приобщено в качестве вещественного доказательства к другим материалам, собранным полицейскими. Подозреваемый водворен под стражу, сотрудники органов внутренних дел проверяют его на причастность к другим противоправным деяниям. Ведется следствие.




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