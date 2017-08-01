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01 августа 2017
08:22:32

Публикацией о ее доходах возмутилась оперная певица Анна Нетребко

Возглавившая рейтинг высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Форбс. Она  подчеркнула, что цифры "взяты с потолка".

Ранее  издание опубликовало перечень, согласно которому самым высокооплачиваемым российским музыкантом стала Анна Нетребко, чей доход составил 7,5 миллионов долларов.

На втором месте в этом году оказался эстрадный певец Филипп Киркоров -  7 миллионов 400 тысяч долларов, на третьем - рэп-исполнитель Тимати с доходом в 6,6 миллиона долларов.

"Я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры просто смешны! Моему возмущению нет предела!" - написала певица на своей странице в социальной сети Фейсбук.

 

Источник Маяк




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