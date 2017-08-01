Возглавившая рейтинг высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Форбс. Она подчеркнула, что цифры "взяты с потолка".
Ранее издание опубликовало перечень, согласно которому самым высокооплачиваемым российским музыкантом стала Анна Нетребко, чей доход составил 7,5 миллионов долларов.
На втором месте в этом году оказался эстрадный певец Филипп Киркоров - 7 миллионов 400 тысяч долларов, на третьем - рэп-исполнитель Тимати с доходом в 6,6 миллиона долларов.
"Я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры просто смешны! Моему возмущению нет предела!" - написала певица на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Источник Маяк
В горадминистрации рапортуют о скором начале дворов...
Новая набережная включена в обзорный кольцевой туристический маршрут Тольятти...
40-летний житель города еще в марте 2015 рассказывал, что от его дома на улице Матросова похищен автомобиль «LADA KALINA»...
В многоквартирных домах ремонт неработающих лифтов не должен превышать 24 часов...
Такой законопроект разработан ведомством и размещен на сайте нормативных актов...
Программа такова...
Процент акцизных отчислений от продажи алкоголя на конкретной территории будет возвращаться в микрорайон...