Возглавившая рейтинг высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Форбс. Она подчеркнула, что цифры "взяты с потолка".

Ранее издание опубликовало перечень, согласно которому самым высокооплачиваемым российским музыкантом стала Анна Нетребко, чей доход составил 7,5 миллионов долларов.

На втором месте в этом году оказался эстрадный певец Филипп Киркоров - 7 миллионов 400 тысяч долларов, на третьем - рэп-исполнитель Тимати с доходом в 6,6 миллиона долларов.

"Я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры просто смешны! Моему возмущению нет предела!" - написала певица на своей странице в социальной сети Фейсбук.