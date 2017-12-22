Об этом сообщили в администрации. Напомним, первый этап слушаний прошел в минувший понедельник. Однако актовый зал в администрации Комсомольского района не смог вместить всех желающих. Людей было столько, что многие стояли даже на улице.
Ввиду такого сильного интереса общественности к дорожному строительству было решено публичные слушания не проводить, а перенести их в более просторное помещение. Мероприятие состоится 23 декабря в 10.00 на ул. Белорусской, 33, в актовом зале.
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