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03 февраля 2017
12:50:26

"Психическим" американцам разрешили покупать оружие

Нижняя палата парламента США сняла запрет на продажу оружия людям, страдающим психическими заболеваниями.

Сообщается, что палата представителей конгресса США одобрила отмену поправки, принятой во время президентства Барака Обамы, согласно которой люди, страдающие такими психическими заболеваниями, как шизофрения и тревожное расстройство, не имеют право приобретать оружие.

Конгрессмены мотивировали отмену поправки тем, что она нарушает вторую поправку к Конституции США, гарантирующую право американских граждан на хранение и ношение оружия, пишет "Риафан".




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