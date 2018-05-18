Ущерб был нанесен ювелирному салону в Центральном районе, рассказали в прокуратуре. Установлено, что 38-летний мужчина пришел в магазин, и, надев кольцо на палец, он попросил продавца разрешения выйти на улицу, чтобы посоветоваться с невестой. Получив согласие, клиент вышел на улицу и скрылся, похитив изделие стоимостью 6357 рублей.

Подсудимый вину признал полностью, дал признательные показания и возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком в 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Мужчина был взят под стражу в зале суда.