слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
02 февраля 2017
14:24:27

Прожиточный минимум в Самарской области стал еще меньше

Постановлением Правительства Самарской области утверждены его новые величины за IV квартал 2016 года. Для трудоспособного населения это 10642 рубля, на 133 рубля меньше, чем в предыдущем, третьем квартале.  

83 рубля «забрали» у пенсионеров, новый показатель - 7667 рублей. Самую большую сумму потерял детский минимум – 165 рублей, сейчас он равен 9415 рублям. Прожиточный минимум в расчете на душу населения определен суммой в 9664 рубля, здесь - "минус" 125 рублей.

В связи с этим, граждане, имеющие право на субсидии по оплату жилого помещения и коммунальных услуг, будут получать чуть меньше. Перерасчет сделают, как всегда, автоматизировано, без дополнительного предоставления документов. Постановление вступает в силу с 10 февраля.




Последние новости Тольятти

02 февраля
22:03
Едва живого жителя губернии спасатели подобрали на льду и вернули к жизни

Мужчина 55 лет почти замерз

02 февраля
21:55
"Лада" всухую разгромила "Ак-Барс"

Счет в стречи 4-0 в пользу тольяттинцев

02 февраля
19:26
Самарские онкологи готовы осмотреть тольяттинцев бесплатно

Выездной прием состоится 3 февраля

02 февраля
19:10
Самарец попал на видео, когда воровал пожертвования для животных

Его засняли камеры одной из самарских ветеринарных клиник

02 февраля
18:58
Стали известны имена новых наставников в шоу "Голос.Дети"

То есть, новых двое и один прежний

02 февраля
18:02
Ученые предрекают коллапс электрических систем

По их расчётам, произойдёт это через 30 лет...

02 февраля
16:10
Пенсионеры Самарской области готовят череду протестных акций

Первая пройдет в Самаре в субботу

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+