Постановлением Правительства Самарской области утверждены его новые величины за IV квартал 2016 года. Для трудоспособного населения это 10642 рубля, на 133 рубля меньше, чем в предыдущем, третьем квартале.

83 рубля «забрали» у пенсионеров, новый показатель - 7667 рублей. Самую большую сумму потерял детский минимум – 165 рублей, сейчас он равен 9415 рублям. Прожиточный минимум в расчете на душу населения определен суммой в 9664 рубля, здесь - "минус" 125 рублей.

В связи с этим, граждане, имеющие право на субсидии по оплату жилого помещения и коммунальных услуг, будут получать чуть меньше. Перерасчет сделают, как всегда, автоматизировано, без дополнительного предоставления документов. Постановление вступает в силу с 10 февраля.