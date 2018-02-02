Новую величину на 2018 год утвердила Самарская губернская дума— 8413 рублей. В прошлом году было 8173. Неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых меньше прожиточного минимума, предоставляется социальная доплата к пенсии до этой суммы.

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды регулярных выплат: пенсия, ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг), дополнительное материальное (социальное) обеспечение и иные меры социальной поддержки (помощи), установленные законодательством субъектов Российской Федерации в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

Детям-инвалидам и детям, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца, не достигшим возраста 18 лет, социальная доплата производится в беззаявительном порядке. Неработающим гражданам, обратившимся с заявлением о назначении пенсии в 2017 году и выразившим в нем свое согласие на установлении федеральной социальной доплаты к пенсии, доплата, при наличии права, будет установлена без истребования дополнительных документов.

Пенсионный фонд напоминает, если вы работающий пенсионер, необходимо известить об этом территориальный орган ПФР по месту получения пенсии, иначе вам придется возмещать причиненный федеральному бюджету ущерб.

В настоящее время в Самарской области свыше 83 тысяч неработающих пенсионеров получают федеральную социальную доплату. Ежемесячная сумма расходов на эти цели - более 156 млн. рублей.