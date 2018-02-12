В ближайшее воскресенье здесь пройдут веселые народные гуляния и праздничные представления с песнями и танцами и, конечно, блинами. Их будет много всяких — и простых, и сладких, и с начинками. Феерическим финалом праздника станет традиционное сжигание чучела Масленицы.

«Масленица Мира» – так назвали в Парк развлечений «Фани» это праздничное событие. Взрослых и детей ждут здесь, начиная с 12 часов дня.

Фото Фанни