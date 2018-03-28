Об этом сообщил начальник регионального МЧС России Олег Бойко. Большинство нарушений касаются обучения сотрудников и неверной разметки эвакуационных выходов. «На данный момент 53 нарушения уже устранены», — цитирует Бойко 63.ru.
Сейчас МЧС проверяет информацию, поступившую от граждан, в том числе, в социальных сетях. Специалистам предстоит оценить качество работы систем оповещения и управления эвакуацией, противодымной вентиляции, автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации. Особое внимание уделят оборудованию, которое обеспечивает автоматическую передачу сигнала о пожаре в подразделение МЧС.
Не оставят без внимания и состояние пожарных проездов, эвакуационные выходы из зданий. В каждом молле должны быть исправны первичные средства пожаротушения. Также во всех торговых центрах проведут тренировки по отработке действий персонала и служб охраны при эвакуации людей из зданий при возникновении пожара или иной чрезвычайной ситуации.
На территории губернии сейчас действуют 144 торговых центра.
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