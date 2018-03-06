На мероприятии ждут учащихся 10-11 классов из Автограда, Жигулевска и Ставропольского района, которые пока не выбрали для себя будущую профессию. Прийти можно вместе с родителями.

Гостям расскажут о вузах МЧС России, покажут проморолики о порядке отбора кандидатов, а сотрудниками кадровых органов проведут беседы и ответят на все вопросы. День открытых дверей состоится 15 марта по адресу ул. 40 лет Победы, 94. Начало в 17-00.

Фото: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский