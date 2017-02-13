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13 февраля 2017
16:39:16

Протестные митинги пенсионеров не на шутку встревожили губернатора Самарской области

Об этом пишет в своем блоге депутат губернской Думы от КПРФ Михаил Матвеев соссылкой на свои источники. Первая акция протеста, напомним,  прошла в Самаре 4 февраля. Граждане потребовали от региональных властей отменить пакет антисоциальных решений, принятых по инициативе губернатора с начала этого года (отмена льгот по ЖКХ, транспортным поездкам, ЕДВ).

По оценке Матвеева, по принятым решениям власть запустила руку в карманы самарских пенсионеров уже почти на 1,5 млрд.рублей. Всего же поставленная правительством области цель "экономии" на социалке- 3 миллиарда, а значит «впереди новые непопулярные решения». И поэтому запланирован новый митинг, он пройдет в субботу, 18 февраля. Матвеев считает, что именно поэтому сегодня губернатор Меркушкин проводит встречу с ветеранскими организациями. Ведь эта тема - вызвать своими решениями акции протеста - может вновь вернуть в повестку Кремля тему отставки самарского губернатора, которую он вот-вот только якобы пережил.

Как пишет Матвеев, предстоящий митинг пенсионеров в этом плане чрезвычайно важен: если удастся сбить его численность, значит протест "надуманный", все под контролем. Если же акция протеста примет более масштабный характер, значит, губернатор не в состоянии решать самим же созданные проблемы.
 




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