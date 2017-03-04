слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
04 марта 2017
19:38:39

Протестное движение в Тольятти растет

Митинг против повышения тарифов ЖКХ и урезания льгот, прошедший сегодня на Центральной площади у ДК «Тольятти», несмотря на мокрый снег и плохую погоду, собрал более тысячи человек. Это вдвое больше, чем собрал прошлый митинг, состоявшийся в Центральном районе 28 февраля, и больше того, чем ожидали организаторы, пишет на своей странице в интернете депутат городской Думы Максим Гусейнов.

Акции протеста такого масштаба для нашего города – редкость. Активность горожан говорит о том, что количество людей, недовольных властью города, законами, которые принимает Дума г. о. Тольятти, и которые навязывает нам правительство Самарской области, стремительно растет.

Фото Максим Гусейнов

Выступающие выразили свой протест в связи с подписанным на днях губернатором Меркушкиным постановлением об увеличении предельного размера платы за коммунальные услуги – с подобной инициативой обратились к Правительству Самарской области депутаты Думы г. о. Тольятти от Единой России, ЛДПР и Справедливой России. Кроме того, собравшиеся потребовали наложить мораторий на Постановления Правительства РФ №1498 об оплате населением ОДН по нормативам, и ввести оплату из расчета фактически потребленных ресурсов.  Люди настаивали также на возврате льгот, отобранных у них с начала года правительством Самарской области и депутатами губернской Думы от Единой России.

Настоящей звездой митинга стал традиционно отсутствующий на мероприятиях такого рода мэр Тольятти Сергей Андреев. Именно в его адрес звучало больше всего критики – и от выступающих, и от тех, кто стоял перед трибуной. Митингующие потребовали внести в резолюцию митинга пункт о недопущении назначения Андреева на должность главы города.

Резолюция, принятая по итогам митинга, будет направлена Администрацию Президента РФ, в Правительство РФ и Правительство Самарской области.




Последние новости Тольятти

04 марта
7:30
Весна продолжает свое наступление на Тольятти

В субботу на преобладающей территории Среднего Поволжья погода ожидается пасмурной

04 марта
7:16
В самарском гараже нашли мертвого мужчину

Причины его смерти сейчас устанавливает полиция

03 марта
16:08
Детский технопарк в Тольятти: чему будут учить школьников

Стали известны подробности образовательной программы наноквантума в «Кванториуме – 63»...

03 марта
16:06
Действия врачей больницы, возле которой умер пассажир автобуса, изучит прокуратура

Надзорный орган начал проверку по факту трагического инцидента...

03 марта
15:24
Жители Тольятти будут получать единые квитанции с указанием счетов за коммуналку и капремонт

Первые такие квитки должны прийти собственникам до 10 марта...

03 марта
14:57
В марте Тольятти может накрыть очередная волна сокращений

А следующая волна увольнений ожидается в мае-июне...

03 марта
14:51
Врачи Скорой высадили 7-летнего ребенка по пути в больницу

Мальчика везли в больницу с высокой температурой...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+