Митинг против повышения тарифов ЖКХ и урезания льгот, прошедший сегодня на Центральной площади у ДК «Тольятти», несмотря на мокрый снег и плохую погоду, собрал более тысячи человек. Это вдвое больше, чем собрал прошлый митинг, состоявшийся в Центральном районе 28 февраля, и больше того, чем ожидали организаторы, пишет на своей странице в интернете депутат городской Думы Максим Гусейнов.

Акции протеста такого масштаба для нашего города – редкость. Активность горожан говорит о том, что количество людей, недовольных властью города, законами, которые принимает Дума г. о. Тольятти, и которые навязывает нам правительство Самарской области, стремительно растет.

Фото Максим Гусейнов

Выступающие выразили свой протест в связи с подписанным на днях губернатором Меркушкиным постановлением об увеличении предельного размера платы за коммунальные услуги – с подобной инициативой обратились к Правительству Самарской области депутаты Думы г. о. Тольятти от Единой России, ЛДПР и Справедливой России. Кроме того, собравшиеся потребовали наложить мораторий на Постановления Правительства РФ №1498 об оплате населением ОДН по нормативам, и ввести оплату из расчета фактически потребленных ресурсов. Люди настаивали также на возврате льгот, отобранных у них с начала года правительством Самарской области и депутатами губернской Думы от Единой России.

Настоящей звездой митинга стал традиционно отсутствующий на мероприятиях такого рода мэр Тольятти Сергей Андреев. Именно в его адрес звучало больше всего критики – и от выступающих, и от тех, кто стоял перед трибуной. Митингующие потребовали внести в резолюцию митинга пункт о недопущении назначения Андреева на должность главы города.

Резолюция, принятая по итогам митинга, будет направлена Администрацию Президента РФ, в Правительство РФ и Правительство Самарской области.