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23 мая 2017
09:37:28

Прощание с Виталием Матвеевым состоится в Тольятти 24 мая

Президент Торгово-промышленной палаты Тольятти скоропостижно ушёл из жизни 22 мая.

Фото: vk.com/tlt_official

Как сообщили в горадминистрации, прощание состоится 24 мая в 12:00 в Храме в Честь Казанской Иконы Божьей Матери по адресу: г. Тольятти, проезд Вавиловой, 2.

Виталий Борисович Матвеев родился 7 октября 1967 года. В 1986 закончил Жигулевский радиотехнический техникум, в 2001 году Самарскую государственную экономическую академию по специальности "Экономика и управление на предприятиях" (г. Самара).

Виталий Матвеев прошел свой трудовой путь от токаря, контролера станочных и слесарных работ, сотрудника Службы ОВД ОМОН ГУВД (г. Москва), заместителя директора ООО "ЭКСО-Ставропрайс" до президента Торгово-промышленной палаты г. Тольятти (с 2011 года). В течение последних шести лет входил в состав более 10 общественных формирований, созданных на временной и постоянной основе; в 2016-17 гг. входил в состав Конкурсной комиссии по выбору главы городского округа Тольятти.

Будучи президентом Торгово-промышленной палаты г. Тольятти Виталий Матвеев был награжден Знаком отличия Торгово-промышленной палаты РФ; Дипломом ТПП Российской Федерации "За большой вклад в становление и развитие Торгово-промышленной палаты г. Тольятти"; Почётной грамотой Торгово-промышленной палаты г. Тольятти "За конструктивную помощь и плодотворное сотрудничество в реализации проектов и программ ТПП по поддержке предпринимательства, укрепления роли и значения Палаты в социально-экономическом развитии города".

Администрация г.о. Тольятти выражает соболезнования родным и близким Виталия Борисовича.




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