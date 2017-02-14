слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
14 февраля 2017
08:07:58

Пропавший студент из Тольятти найден

19-летнего парня заметили в одном из ТЦ Автограда, о чем было доложено полиции. Ранее за помощью к правоохранителям обратилась мать пропавшего.

Как выяснилось, некоторое время студент находился в Новокуйбышевске. Местные полицейские выяснили, что 17 января парень поселился в одной из городских гостиниц, там он переночевал, а на следующий день уехал в неизвестном направлении.

Помимо этого, выяснилось, что 8 февраля молодой человек снимал деньги с банковского счета в Тольятти.

12 февраля работники одного из торговых центров Тольятти заметили молодого человека и вызвали полицейских.

По данным полиции, в отношении 19-летнего студента не было совершено никаких противоправных действий.

 




Последние новости Тольятти

14 февраля
10:58
В Самарской области активно займутся воспроизводством молоди стерляди и щуки

Сегодня в губернии откроется новый завод...

14 февраля
10:57
В Тольятти собирают книги для детских больниц

Детские библиотеки Тольятти открывают благотворительный сбор литературы...

14 февраля
10:38
В купе из Тольятти в Москву за тысячу рублей

Купить дешевые билеты можно сегодня, 14 февраля...

14 февраля
10:13
Тольяттинские ДПСники вместо штрафов раздавали валентинки

Акцию, приуроченную ко Дню Святого Валентина, сотрудники ГИБДД провели вместе с волонтерами... ФОТО

14 февраля
9:57
Водителю стало плохо: В Тольятти столкнулись 2 легковушки и маршрутка

На месте ЧП работали спасатели... ФОТО

14 февраля
9:46
Ветреную и снежную погоду сулят синоптики Тольятти на этой неделе

В пятницу мороз снова начнет крепчать...

14 февраля
9:43
Сырный фондю, Раклетт, рёшти и швейцарские десерты

В Тольятти пройдет Неделя швейцарской кухни...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+