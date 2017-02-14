19-летнего парня заметили в одном из ТЦ Автограда, о чем было доложено полиции. Ранее за помощью к правоохранителям обратилась мать пропавшего .

Как выяснилось, некоторое время студент находился в Новокуйбышевске. Местные полицейские выяснили, что 17 января парень поселился в одной из городских гостиниц, там он переночевал, а на следующий день уехал в неизвестном направлении.

Помимо этого, выяснилось, что 8 февраля молодой человек снимал деньги с банковского счета в Тольятти.

12 февраля работники одного из торговых центров Тольятти заметили молодого человека и вызвали полицейских.

По данным полиции, в отношении 19-летнего студента не было совершено никаких противоправных действий.