Где он был больше суток, в полиции не сообщили, но известно, что в отношении него никаких противоправных действий не совершалось. Как сообщалось ранее, сотрудники УМВД России по Тольятти вели розыск мальчика 2005 года рождения, который 29 января 2018 года ушел из школы и не вернулся.

Сразу после того, как родители малолетнего обратились за помощью в полицию, правоохранители приступили к его поиску. На розыск был ориентирован весь личный состав территориального органа внутренних дел. Полицейские установили и опросили друзей и знакомых пропавшего, отработали возможные места нахождения ребенка. Ориентировка с приметами была направлена во все территориальные органы внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных действий ребенок был найден в дневное время 30 января 2018 года

В настоящее время стражи правопорядка продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Мальчик возвращен в семью.