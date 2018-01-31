Где он был больше суток, в полиции не сообщили, но известно, что в отношении него никаких противоправных действий не совершалось. Как сообщалось ранее, сотрудники УМВД России по Тольятти вели розыск мальчика 2005 года рождения, который 29 января 2018 года ушел из школы и не вернулся.
Сразу после того, как родители малолетнего обратились за помощью в полицию, правоохранители приступили к его поиску. На розыск был ориентирован весь личный состав территориального органа внутренних дел. Полицейские установили и опросили друзей и знакомых пропавшего, отработали возможные места нахождения ребенка. Ориентировка с приметами была направлена во все территориальные органы внутренних дел.
В результате оперативно-розыскных действий ребенок был найден в дневное время 30 января 2018 года
В настоящее время стражи правопорядка продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Мальчик возвращен в семью.
Они решили, что в России вот-вот введут процедуру сдачи теоретического экзамена при замене прав
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального Минздрава
Сам виноват, говорят в ГИБДД, переходил проезжую часть в неустановленном месте
Предстоящей ночью впервые за почти 150 лет на небе одновременно будут «кровавое» лунное затмение, суперлуние и голубая Луна
В краеведческом музее торжественно открылась выставка «Подарки городу»
Депутаты губернской думы сегодня, на первом заседании весенней сессии, в очередной раз отказались рассматривать вопрос об отмене
Сотруднику службы пообещали 200 тысяч рублей