Об этом сообщили в полиции. Как уже сообщала наша радиостанция, 14-летняя тольяттинка 15 января ушла в школу и не вернулась. Родители забили тревогу, начались поиски, в которых участвовали сотрудник правоохранительных органов и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
А накануне вечером девочка сама пришла в полицию и рассказала, что все это время находилась у подруги. Как выяснили полицейские, в отношении нее никаких противоправных действий не совершалось. В настоящее время стражи правопорядка продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
Сообщение в полицию поступило от начальника Рождественского лесничества
Подробности рассказали в администрации
Об этом говорят синоптики областного Гидрометцентра
В декабре прошлого года 34-летний преподаватель получила 19 тысяч рублей за проставление отметок о сдаче зачета
В компании «Волжские коммунальные системы» уже стало доброй традицией в канун Крещения поставлять воду для освящения в храмы города
На эти цели федеральный бюджет выделил нам 410 млн рублей
Участница двух музыкальных телепроектов Полина Орбах выйдет на сцену тольяттинской филармонии в ближайшую суббот