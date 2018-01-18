Об этом сообщили в полиции. Как уже сообщала наша радиостанция, 14-летняя тольяттинка 15 января ушла в школу и не вернулась. Родители забили тревогу, начались поиски, в которых участвовали сотрудник правоохранительных органов и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

А накануне вечером девочка сама пришла в полицию и рассказала, что все это время находилась у подруги. Как выяснили полицейские, в отношении нее никаких противоправных действий не совершалось. В настоящее время стражи правопорядка продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.