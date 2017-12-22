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22 декабря 2017
07:04:49

От тольяттинских властей требют начать рекультивацию мусорного полигона в Узюково

Жители так часто жаловались в природоохранную прокуратуру, что надзорный орган инициировал проверку. Установлено, что часть закрытого в  2004 году полигона твердых бытовых отходов и земельный участок под ним находятся в собственности Тольятти.

В настоящее время невозможно утвердить проект рекультивации полигона по причине неполного оформления прав администрацией на землю площадью 0.7 га. При этом с 2014 года до настоящего времени работы по рекультивации полигона не проведены, а действенных мер, направленных на оформление разрешительной документации, власти Автограда не предпринимают.

В связи с этим в адрес Сергея Анташева прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства.




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