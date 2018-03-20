Житель нашего города разместил на своей странице «ВКонтакте» видеофайл под названием «Тимур Муцураев - Иерусалим». Отмечается, что этот ролик внесен в Федеральный список экстремистских материалов.
По требованию прокуратуры города файл был удален. В отношении гражданина возбуждено административное дело. Суд признал пользователя виновным и назначил ему штраф в тысячу рублей.
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