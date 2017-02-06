Зимнее содержание территорий находится на регулярном контроле надзорного органа, специалисты которого информируют о результатах своих проверок. Как правило, без нарушений не обходится.

Так, в Автозаводском районе города на дорогах, прилегающих к проспекту Московский, Южное шоссе, ул. Дзержинского, бульварам Гая, Цветной, а также на пересечениях дорог Южное шоссе и ул. Цеховая, ул. Юбилейная и б-р Приморский, вблизи пешеходных переходов и остановочных пунктов размещены снежные валы, ограничивающие видимость пешеходов и водителей. На внутриквартальной дороге по б-ру Цветной выявлен снежный накат.

В связи с выявленными недостатками содержания улично–дорожной сети, прокурор Автозаводского район внес представления об устранении выявленных нарушений в адрес руководителей АО «ЭкоСфера», АО «СпецАвтоТранс».

Кроме того, материалы проверки направлены в ГИБДД для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Прокуратура Комсомольского района также выявляла недостатки в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги. Внутриквартальный проезд по улице Космодемьянской - наличие зимней скользкости; внутриквартальный проезд от улицы Чайкиной до улицы Краснодонцев - наличие на проезжей части дороги снежного наката, проезжая часть не расчищена на всю ширину.

Аналогичные нарушения выявлены во внутриквартальном проезде в районе дома № 29 по ул. Краснодонцев, дома № 53 по ул. Мурысева, во внутриквартальном проезде в районе дома № 3 по ул. Космодемьянской, во внутриквартальном проезде в районе дома №18 по ул. Куйбышева, в сквозных проездах от ул. Макарова до проезда Дорофеева, от ул. Гидротехническая до ул. Железнодорожная, от ул. Гидротехническая до ул. Энергетиков.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес и.о. директора «Управляющей компании №4» внесено представление, которое находится на рассмотрении. Собранные материалы направлены в ГИБДД для решения вопроса о возбуждении административных дел.

Проведенными прокуратурой Центрального района проверками выявлены такие нарушения: не выполнена очистка внутридворовых дорог, очистка дороги выполнена не на всю ширину, не выполнена очистка отмостка дома и т.д. Руководителям организаций - ООО «Управляющая компания №3», ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти», - допустивших нарушения, внесены представления об их устранении.

Изложенное свидетельствует о бездействии управляющих организаций, на обслуживании которых находятся многоквартирные дома, что влечет за собой нарушения прав и законных интересов жителей Тольятти.

Всего по результатам проверок, проведенных по поручению прокуратуры города, в районах выявлено 147 нарушений; внесено 49 представлений об устранении нарушений действующего законодательства; 56 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности; по 41 факту нарушения устранены или находятся в стадии устранения, 8 материалов направлены в ГИБДД для возбуждения административных дел.

*Справка

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Тольятти, в том числе по очистке их от снега и наледи в зимой возложено АО «ЭкоСфера».

Содержание около 40% площадей улично-дорожной сети осуществляют ОАО «ДРСУ», ООО «СВ-Центр», ООО «ПКС», ООО «Благострой», ООО «Департамент ЖКХ».

Выполнение мероприятий по комплексному содержанию жилых кварталов (тротуары, автодороги, катки, площадки семейного отдыха) осуществляют АО «СпецАвтоТранс» и МБУ «Зеленстрой».