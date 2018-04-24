В них нарушаются требования закона о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Надзорный орган выявил эти нарушения после проверок, которые прошли в 193 торгово-развлекательных комплексах и 68 объектах социальной инфраструктуры.
В частности, проверка торгово-офисного центра «Кольцо» и универсама «Каретный двор» в Тольятти выявила отсутствие или неисправность систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации. Прокуроры направили иски в суд с требованием приостановить работу 20 торговых центров. В настоящее время работа 5 объектов уже приостановлена.
Всего по результатам проверок выявлено свыше 2 тысяч нарушения требований правил пожарной безопасности. Возбуждено 178 административных дел.
Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции
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