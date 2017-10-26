Надзорный орган внес городскую думу облстолицы соответствующее представление.

В прокуратуре также сказали, что дата рассмотрения представления пока не определена. На это у депутатов есть 30 дней. По информации источников Волга Ньюс , знакомых с ситуацией, прокуратура города провела проверку соблюдения мэрией Самары федерального законодательства, и были выявлены нарушения.

"В частности, речь идет о законодательстве о противодействии коррупции", — пояснил источник издания. Напомним, Олег Фурсов возглавляет Самару с декабря 2014 года, когда был утвержден на должность главы администрации конкурсной комиссией.