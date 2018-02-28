В ходе проверки выяснилось, что здания гостиниц «Чайка», «Дон Кихот», «1001 ночь», «Магистраль», «Флагман», «Sweet Dreams» не оборудованы средствами доступа для маломобильных групп населения.
Это противоречит федеральному закону об обеспечении беспрепятственного доступа в помещения лицам с ограниченными возможностями.
По фактам выявленных нарушений в адрес руководителей организаций внесены представления. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
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Как известно, во время Чемпионата мира по футболу он будет использоваться как тренировочная база для сборной Швейцарии
Власти окажут семье силовика необходимую помощь
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