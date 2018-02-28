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28 февраля 2018
07:04:26

Прокуратура Комсомольского района Тольятти обязала хозяев отелей установить пандусы

В ходе проверки выяснилось, что здания гостиниц «Чайка», «Дон Кихот», «1001 ночь», «Магистраль», «Флагман», «Sweet Dreams» не оборудованы средствами доступа для маломобильных групп населения.

Это противоречит федеральному закону об обеспечении беспрепятственного доступа в помещения лицам с ограниченными возможностями.

По фактам выявленных нарушений в адрес руководителей организаций внесены представления. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.




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