Специалисты надзорного органа провели проверку качества очистки дорог от снега и наледи и выявили факты несоответствия эксплуатационного состояния магистралей требованиям ГОСТ.
Так, проезжая часть по улицам Макарова, Мурысева, Коммунистическая, Лизы Чайкиной, Энергетиков, Механизаторов и Матросова не расчищена на всю ширину, выявлено наличие зимней скользкости (снежный накат), а также снежных валов в границе и ближе 5 метров от пешеходного перехода.
Условиями, способствовавшими нарушениям, явилось ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами подрядной организации ОАО «ЭкоСфера».
В целях устранения выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствующих, прокуратурой района внесла представление в адрес руководителя ОАО «ЭкоСфера». Собранные материалы направлены в ГИБДД для решения вопроса о возбуждении административных дел.
Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.
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