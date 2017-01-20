Специалисты надзорного органа провели проверку качества очистки дорог от снега и наледи и выявили факты несоответствия эксплуатационного состояния магистралей требованиям ГОСТ.

Так, проезжая часть по улицам Макарова, Мурысева, Коммунистическая, Лизы Чайкиной, Энергетиков, Механизаторов и Матросова не расчищена на всю ширину, выявлено наличие зимней скользкости (снежный накат), а также снежных валов в границе и ближе 5 метров от пешеходного перехода.

Условиями, способствовавшими нарушениям, явилось ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами подрядной организации ОАО «ЭкоСфера».

В целях устранения выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствующих, прокуратурой района внесла представление в адрес руководителя ОАО «ЭкоСфера». Собранные материалы направлены в ГИБДД для решения вопроса о возбуждении административных дел.

Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.