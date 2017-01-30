В ведомстве рассказали подробности этого инцидента.
11 января житель Комсомольского районе припарковал свой автомобиль возле дома. В это время рабочие чистили крышу. Обслуживание дома осуществляет управляющая компания «Департамент ЖКХ г. Тольятти», для очистки карнизов была привлечена организация «АльпПрофи». Куски льда упали на автомобиль, повредив капот и образовав вмятины.
В прокуратуре подчеркнули, что прилегающая территория, находящаяся в радиусе нескольких метров от здания, не была огорожена. Дежурный рабочий, в задачу которого входит контроль над обстановкой снизу, не выставлен.
Прокуратура намерена наказать виновных. В адрес руководителей подрядчика и управляющей компании внесены представления. Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.
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