В ведомстве рассказали подробности этого инцидента.

11 января житель Комсомольского районе припарковал свой автомобиль возле дома. В это время рабочие чистили крышу. Обслуживание дома осуществляет управляющая компания «Департамент ЖКХ г. Тольятти», для очистки карнизов была привлечена организация «АльпПрофи». Куски льда упали на автомобиль, повредив капот и образовав вмятины.

В прокуратуре подчеркнули, что прилегающая территория, находящаяся в радиусе нескольких метров от здания, не была огорожена. Дежурный рабочий, в задачу которого входит контроль над обстановкой снизу, не выставлен.

Прокуратура намерена наказать виновных. В адрес руководителей подрядчика и управляющей компании внесены представления. Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.