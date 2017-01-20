Надзорный орган выявил факты бездействия со стороны управляющих организаций, влекущие за собой нарушение жилищных прав граждан.
Так, установлено, что в районе многоквартирных жилых домов № № 12, 14, 3 «А» по проспекту Ленинский, № 34 по ул. Автостроителей, № 16 по ул. Фрунзе, № 52 по ул. Маршала Жукова, № № 15, 11 «А», 11 «Б» по ул. 40 лет Победы, № 75 по ул. Юбилейной, № 1 по бульвару Туполева выявлены снег и наледь на тротуарах, мешающие свободному и безопасному проходу граждан.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес руководителей управляющих организаций: ЗАО «Жилой дом», ООО «ДЖКУиС», ООО УК «Губерния», ООО УК «Жилой дом», ООО У.К. «Лесная слобода», ООО «Уютный дом 9 квартал», ООО УК «Жилсервис+», ООО УК «Стронж-сервис» внесены представления, по результатам рассмотрения которых 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Выявленные нарушения закона устранены.
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