Об этом свидетельствуют проанализированные РБК данные Росстата за прошлый год. Как утверждают игроки рынка, волна «винного патриотизма» спала и потребитель приобретает недорогую импортную продукцию и фруктовые вина, более дешевые в производстве.
В Минсельхозе падение объясняют плохой погодой прошлым летом и, как следствие, потерей винограда. Ранее сообщалось, что из-за неурожая европейские виноделы вынуждены повысить отпускные цены на свою продукцию.
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