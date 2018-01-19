Об этом свидетельствуют проанализированные РБК данные Росстата за прошлый год. Как утверждают игроки рынка, волна «винного патриотизма» спала и потребитель приобретает недорогую импортную продукцию и фруктовые вина, более дешевые в производстве.

В Минсельхозе падение объясняют плохой погодой прошлым летом и, как следствие, потерей винограда. Ранее сообщалось, что из-за неурожая европейские виноделы вынуждены повысить отпускные цены на свою продукцию.