Подробности в паблике «Тольятти» опубликовал пользователь «Lada Socialteam». АВТОВАЗ осуществит поэтапный перенос операций окраски и сборки трехдверной версии LADA 4x4 на линию №3, где в настоящее время собираются пятидверная версия 4х4 и LADA Priora. Сварка кузовов трехдверной версии останется в прежнем корпусе.

Это связано с намерением компании существенно повысить качество автомобилей, оптимизацией окрасочного и сборочного процессов семейства 4х4 на единой линии №3. Также перенос производства позволит улучшить условия труда для рабочих и обучить персонал работе на производственной линии нового поколения. Весь персонал цехов окраски и сборки трехдверной версии 4х4, включая инженерные кадры, будет переведен в штат сборочной линии №3. Сотрудникам будут предложены и другие возможности продолжения карьеры.

Напомним, анонимный источник в паблике «Тольятти» написал сегодня, что сборку автомобилей на платформе LADA 4х4 прекратили.