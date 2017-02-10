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10 февраля 2017
11:45:15

Производители пугают молочным дефицитом

Они предупредили министра сельского хозяйства Александра Ткачева о возможном росте цен на свою продукцию и перебоях с ее поставками. Как пишет Коммерсант, национальный союз производителей молока обратился к главе Минсельхоза с просьбой снять ограничения на ввоз сырого молока из регионов.

Опасения участников рынка связаны с решением Россельхознадзора, которое с 1 февраля присваивает субъектам статусы по заразным болезням животных и в соответствии с ними устанавливает правила перевозки подконтрольных товаров.

Ограничения затронули 25 регионов, молоко из которых, согласно новым правилам, должно проходить пастеризацию. При этом у большинства производителей нет для этого оборудования. В результате, ограничение фактически означает полную остановку поставок сырого молока из этих регионов, сообщается в обращении.




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