В Минздраве поддержали инициативу МВД ввести лицензирование.

Причём, как выяснилось, оно будет очень масштабным. Меры планируется принять в отношении розничных и оптовых торговцев, а также перевозчиков табачной продукции.

Лицензии на производство сигарет в России отменили ещё в 2005 году. Тогда казалось, что это лишняя нагрузка на бизнес. Сейчас выясняется, что отсутствие оных — залог процветания контрафакта, который стремительно заполоняет табачный рынок.

Статистика нелегальных продаж сигарет уже сейчас крайне неутешительна. По данным отчёта аналитического агентства Nielsen, с которым ознакомился Лайф , за 2016 год теневой рынок табака вырос по причине высоких акцизов более чем в два раза — с 1 до 2,2%.

Чтобы получить инструмент для борьбы с производителями нелегальной продукции, в МВД и предложили вернуть лицензирование компаний. Производители сигарет пока никак не прокомментировали эту инициативу.