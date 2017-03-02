С таким предложением выступил Минтруд, о чем заявил глава ведомства Максим Топилин. Напомним, программ по стимулированию рождаемости действует в России с 2007 года, но в следующем, 2018-м, она завершается.
Размер выплаты сейчас составляет чуть более 453 тысяч рублей. Использовать средства маткапитала разрешается на улучшение жилищных условий, образование, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.
Сумма накопилась с мая прошлого года по январь нынешнего
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Похоже, подобные ситуации будут возникать теперь с завидной регулярностью
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