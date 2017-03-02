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02 марта 2017
07:37:50

Программу материнского капитала хотят продлить до 2023 года

С таким предложением выступил Минтруд, о чем заявил глава ведомства Максим Топилин. Напомним, программ по стимулированию рождаемости действует в России с 2007 года, но в следующем,  2018-м, она завершается.

Размер выплаты сейчас  составляет чуть более 453 тысяч рублей. Использовать средства маткапитала разрешается на улучшение жилищных условий, образование, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.




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