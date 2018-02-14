В алминистрации напомнили: сертификат можно получить за рождение или усыновление второго ребенка. Раньше потратить маткапитал можно было на пенсию мамы, на образование детей или на ипотечный кредит, а с 2018 года маткапитал можно использовать и в качестве ежемесячных выплат (в случае рождения второго ребенка после 1 января 2018 года). Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тысяч рублей.



Благодаря этому нововведению семьи с низкими доходами — менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека в семье получили возможность сводить концы с концами. Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Подать заявление о назначении выплаты можно в течение шести месяцев с рождения ребенка. Средства будут выплачены за все прошедшее с этого момента время.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. То есть для семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 2018 году, размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2017 года. Ежемесячная выплата устанавливается на один год. По прошествии этого времени семье необходимо повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр, чтобы подать новое заявление о предоставлении средств.



Материнский капитал всегда предусматривал распоряжение средствами на образовательные услуги для детей. Раньше использовать деньги на эти цели можно было только спустя три года после рождения или усыновления ребенка, за которого выдавался материнский капитал, а с 2018 года семьи получают финансовую поддержку на дошкольное образование практически сразу после рождения ребенка, поскольку теперь материнский капитал можно использовать уже через два месяца с момента приобретения права на него.

Распорядиться средствами в такой срок можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. И в том и в другом случае необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.



Российские семьи, в которых в 2018-2021 гг. появится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку также можно гасить средствами материнского капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, давшего право на сертификат, при этом не обязательно.

Кредитные средства выделяются семьям с двумя и тремя детьми по льготной ставке 6% . Использовать их можно на приобретение квартиры или дома, в том числе с земельным участком, а также строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве. Ранее выданные кредиты и займы на покупку жилья также могут погашаться средствами льготной ипотеки.



Также стоит напомнить, что возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.