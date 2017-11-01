Об этом заявили в городской администрации. Здесь отметили, что вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте, как это произошло в столице губернии, в нашем городе не ставят. При этом себестоимость проезда на муниципальном транспорте сегодня выше, чем стоимость поездки для пассажиров.
Так, проезд на автобусах по району реально обходится в 31 рубль, а на троллейбусах — в 50 рублей. Разница компенсируется из городского бюджета, — сообщает администрация.
Власти рассчитывают, что себестоимость проезда на троллейбусах в скором времени может снизиться. Произойдёт это за счёт замены старых троллейбусов новыми, которые поступают в город, что позволит экономить электроэнергию. Глава города Сергей Анташев сообщил, что экономический эффект от выхода новых троллейбусов на линию уже просчитан, предположительно — около 8 млн рублей.
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