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20 февраля 2017
08:53:29

Проезд по мосту у Климовки могут сделать платным

Строительство автомобильного мостового перехода через Волгу в районе села Климовка растянется примерно на 5 лет. Специалисты возведут еще и 142 км автобана, прилегающего к мосту и выходящего на трассу М-5. Об этом сообщил глава региона Николай Меркушкин во время интервью тольяттинскому телеканалу.

Отдельные участки моста будут использовать для транзитного транспорта, междугородных и международных перевозок.

В целом стоимость проекта составит 100 млрд рублей.

Губернатор добавил, что сейчас рассматриваются различные варианты использования дороги и нового моста, в том числе платный проезд.

63.ru напоминает, что сегодня в Самарской области функционирует только один автомобильный мост через Волгу – по плотине Жигулевской ГЭС. С 1 апреля на нем на 2 года запретят движение транзитного грузового транспорта. Это будет сделано в рамках строительства развязки на Жигморе в Тольятти в этом году. ПОДРОБНЕЕ




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