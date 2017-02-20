Строительство автомобильного мостового перехода через Волгу в районе села Климовка растянется примерно на 5 лет. Специалисты возведут еще и 142 км автобана, прилегающего к мосту и выходящего на трассу М-5. Об этом сообщил глава региона Николай Меркушкин во время интервью тольяттинскому телеканалу.
Отдельные участки моста будут использовать для транзитного транспорта, междугородных и международных перевозок.
В целом стоимость проекта составит 100 млрд рублей.
Губернатор добавил, что сейчас рассматриваются различные варианты использования дороги и нового моста, в том числе платный проезд.
63.ru напоминает, что сегодня в Самарской области функционирует только один автомобильный мост через Волгу – по плотине Жигулевской ГЭС. С 1 апреля на нем на 2 года запретят движение транзитного грузового транспорта. Это будет сделано в рамках строительства развязки на Жигморе в Тольятти в этом году. ПОДРОБНЕЕ
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