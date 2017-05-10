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10 мая 2017
09:14:14

Проезд через плотину Жигулевской ГЭС закрыли для грузовиков

ГИБДД Тольятти с 10 мая бросит все силы на отсечение большегрузного транспорта от проезда через Жигулевскую ГЭС. С марта на плотине ведется ремонт дорожного полотна, что вызывает огромные заторы. Большегрузы с общей массой свыше 3,5 тонн смогут проезжать участок только с 22 до 7 часов. То есть под ограничение попадает все, что больше Газели, отмечает издание «Маленкая Сызрань».

По данным газеты, со стороны Сызрани основной пост ГИБДД будет стоять на 943 километре в районе Большой Рязани, его работа будет обеспечена силами ГИБДД Ставропольского района и областного батальона. Кроме этого, посты будут стоять на Отважном проезде, в районе Яблоневого оврага и в Валах. В Тольятти, со слов начальника ГИБДД Сергея Фокина, экипажи будут дежурить на пересечении М-5 с улицей Громовой и Коммунистической. Также один экипаж будет дежурить на кольцевой развязке возле 5-го ВСО. Отсекать поток большегрузов будут и на посту возле села Зеленовка.

Ремонт и ограничения для проезда большегрузного транспорта продлятся до 30 ноября.




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