Билет на автобус – 32 рубля. По данным специалистов транспортных компаний нашего города, в такие суммы им обходится перевозка каждого горожанина. Но мэрия Тольятти еще раз напоминает, что в нынешнем году проезд в общественном транспорте дорожать не будет и останется на уровне 2016 года: 23 рубля по транспортной карте и 25 - при оплате наличными.
Тарифы были утверждены в канун нового года. Компенсация муниципальным организациям за нерентабельные маршруты в 2017-м составит 236 млн рублей, на 10 миллионов меньше, чем в предыдущем году.
В мэрии также напоминают, что информацию или жалобу по работе городского и коммерческого транспорта можно оставить на автоответчике департамента дорожного хозяйства и транспорта, который работает круглосуточно: (8482) 54-46-60. В дневное время с 8:00 до 17:00 по телефону: (8482) 54-47-44 специалист департамента ответит на вопросы, оформит претензию и разъяснит схему движения интересующего транспортного маршрута.
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