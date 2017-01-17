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17 января 2017
07:30:23

Проезд в тольяттинском троллейбусе стоит 47,5 рублей

Билет на автобус – 32 рубля.  По данным специалистов транспортных компаний нашего города, в такие суммы им обходится перевозка каждого горожанина.  Но мэрия Тольятти еще раз напоминает, что в нынешнем году проезд в общественном транспорте дорожать не будет и останется на уровне 2016 года: 23 рубля по транспортной карте и 25 - при оплате наличными.

Тарифы были утверждены в канун нового года. Компенсация муниципальным организациям за нерентабельные маршруты в 2017-м составит 236 млн рублей, на 10 миллионов меньше, чем в предыдущем году.

В мэрии также напоминают, что информацию или жалобу по работе городского и коммерческого транспорта можно оставить на автоответчике департамента дорожного хозяйства и транспорта, который работает круглосуточно: (8482) 54-46-60. В дневное время с 8:00 до 17:00 по телефону: (8482) 54-47-44 специалист департамента ответит на вопросы, оформит претензию и разъяснит схему движения интересующего транспортного маршрута.




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