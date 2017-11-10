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10 ноября 2017
08:27:40

Проект тольяттинского бюджета принят в первом чтении

Его обсуждение без драм и раздоров проходило в профильных комиссиях, а затем также спокойно и по-деловому на заседании городской думы, сообщили в городской администрации.

Принятие бюджета в первом чтении означает утверждение основных его характеристик: общий объем доходов и расходов, размер муниципального долга, величина резервного фонда, дефицит бюджета. Так, планируется, что в 2018 году Тольятти получит 6 млрд 200 млн рублей доходов, это без безвозмездных перечислений. Дефицит бюджета составит 235 млн рублей.

При этом в администрации заявили, что городской бюджет по-прежнему сохранит свою социальную направленность. В основном средства будут выделяться в рамках муниципальных программ. В 2018 году предлагается к реализации 26 программ. Общие расходы по ним составляют 87%, как и на уровне 2017 года.

Глава Тольятти Сергей Анташев отметил, что представленный проект – это стартовые возможности бюджета. Впереди работа согласительной комиссии, которая продлится 2 недели.




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