Его обсуждение без драм и раздоров проходило в профильных комиссиях, а затем также спокойно и по-деловому на заседании городской думы, сообщили в городской администрации.

Принятие бюджета в первом чтении означает утверждение основных его характеристик: общий объем доходов и расходов, размер муниципального долга, величина резервного фонда, дефицит бюджета. Так, планируется, что в 2018 году Тольятти получит 6 млрд 200 млн рублей доходов, это без безвозмездных перечислений. Дефицит бюджета составит 235 млн рублей.

При этом в администрации заявили, что городской бюджет по-прежнему сохранит свою социальную направленность. В основном средства будут выделяться в рамках муниципальных программ. В 2018 году предлагается к реализации 26 программ. Общие расходы по ним составляют 87%, как и на уровне 2017 года.

Глава Тольятти Сергей Анташев отметил, что представленный проект – это стартовые возможности бюджета. Впереди работа согласительной комиссии, которая продлится 2 недели.