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02 ноября 2017
10:07:26

Проект тольяттинского Арбата приостановлен до весны

Первый сезон работы завершился в связи с наступающими холодами.

Арт-пространство нашего города было торжественно открыто 12 августа на Молодежном бульваре – на участке от ул. Ленина до ул. К. Маркса. В октябре программы проекта проходили на площади Свободы около театра кукол "Пилигрим".

«Каждые выходные жителям города предлагали отдохнуть, приобщиться к спорту и здоровому образу жизни, насладиться мастерством и народным творчеством, проявить себя в танцах, вокальном искусстве, поэзии», подвела итог проекту заместитель главы по соцвопросам Юлия Баннова. По ее словам, идея нашла отклик в сердцах тольяттинцев и объединила людей. С большим теплом о новом проекте отзываются и ремесленники города.

Уже весной 2018 года "Молодежный бульвар" будет облагорожен и продолжит свою работу.




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