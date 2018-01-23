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23 января 2018
07:06:41

Проект строительства дороги на ул. Механизаторов в Тольятти приостановлен

Об этом заявил глава города Сергей Анташев, подчеркнув, что этот участок находится в генеральном плане развития Автограда:

- Действительно, деньги в бюджете на перепланировку дороги заложены, участок включен в программу 50-летия АВТОВАЗа, но после проведения общественных слушаний по проектировке данной территории было учтено мнение жителей, и сейчас работы по проектированию участка приостановлены. Мы решили выставить этот вопрос на городское обсуждение 18 марта. Если горожане будут против строительства дороги, то мы сэкономим бюджетные средства и строить ее не будем.

Напомним, что общественные слушания по поводу проекта прошли 23 декабря. Большинство жителей считают, что эта дорога не нужна.




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